Заморозки до -2 градусов: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае похолодает. Фото: pixabay.com

Жителей Алтайского края предупредили о заморозках, которые прогнозируют в регионе в ближайшие дни, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что в утренние часы в этот четверг, 10 сентября, местами по западу региона ожидают заморозки 0…-2 градуса. Кроме того, в ближайшие дни возможны дожди.

Днем в Алтайском крае температура воздуха будет колебаться от +10 до +17 градусов. Также возможно усиление ветра.

Ранее мы сообщали, что на минувших выходных в утренние часы при прояснении местами в крае также были заморозки.

Напомним, энергетики сообщили о готовности приступить к запуску отопления в Барнауле. Конечно же, в первую очередь речь идет об учреждениях социальной направленности – больницы, поликлиники, школы, детские сады. Если потребность в отоплении будет, то при подаче письменного заявления, его могут дать уже сейчас.

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При желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению уже сейчас (подробнее)