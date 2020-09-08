Заморозки до -2 градусов: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае похолодает.
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Жителей Алтайского края предупредили о заморозках, которые прогнозируют в регионе в ближайшие дни, сообщает алтайский Гидрометцентр.
Синоптики сообщают, что в утренние часы в этот четверг, 10 сентября, местами по западу региона ожидают заморозки 0…-2 градуса. Кроме того, в ближайшие дни возможны дожди.
Днем в Алтайском крае температура воздуха будет колебаться от +10 до +17 градусов. Также возможно усиление ветра.
Ранее мы сообщали, что на минувших выходных в утренние часы при прояснении местами в крае также были заморозки.
Напомним, энергетики сообщили о готовности приступить к запуску отопления в Барнауле. Конечно же, в первую очередь речь идет об учреждениях социальной направленности – больницы, поликлиники, школы, детские сады. Если потребность в отоплении будет, то при подаче письменного заявления, его могут дать уже сейчас.
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При желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению уже сейчас (подробнее)