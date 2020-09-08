Когда в Барнауле включат отопление

С 7 сентября руководители социальных учреждений могут подавать заявки на подключение, готовность жилого фонда тоже позволяет сделать это досрочно Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетики Барнаула сообщили о своей готовности приступить к запуску отопления в краевой столице.

Конечно же, в первую очередь речь идет об учреждениях социальной направленности – больницы, поликлиники, школы, детские сады. Если потребность в отоплении будет, то при подаче письменного заявления, его могут дать уже сейчас.

Как сообщил во время совещания в администрации города главный инженер «Барнаульской теплосетевой компании» Сергей Климов, в минувшие выходные рабочие должны были завершить ремонт на сетях, влияющие на подачу тепла. И уже с этого понедельника, 7 сентября, запуск возможен.

Что касается остальной части Барнаула, то, как правило, тепло в жилых домах появляется ближе к концу первого осеннего месяца. Так, к примеру, в прошлом году, отопление массово было подключено 23 сентября. На сегодняшний день точная дата еще не называется.

Тем временем Сибирская генерирующая компания решила не дожидаться официальных распоряжений и запустила на своем сайте опрос отдельно для каждого из крупных городов СФО, обслуживанием которых занимается.

- Главная цель такого опроса — услышать мнения людей о комфортной дате начала пуска отопления и ориентироваться на них при проведении мероприятий по старту сезона. Для СГК важно в принятии решения о подаче тепла в дома опираться не только на формальные нормы, но и на реальные потребности жителей. Опрос поможет понять настроения людей и их пожелания относительно включения отопления, - говорят в компании.

Принять участие в голосовании могут все желающие. Энергетики предлагают людям самим определить, когда стоит «включать» батареи. На выбор три варианта: «Да, включайте, мне холодно», «Нет, подождите, еще тепло», «Мне все равно, решайте сами». На момент написания публикации проголосовали чуть больше сотни жителей Барнаула. 62% заявили, что уже замерзают и хотят получить отопление как можно скорее, 35% попросили притормозить, видимо надеясь, что впереди бабье лето, а обогревать улицу и выбрасывать деньги на ветер не хочется. Оставшейся доле опрошенных все равно.

К сравнению, в том же Новосибирске в опросе уже поучаствовали без малого шесть тысяч человек и вот у них мнения разделились примерно пополам. Это с учетом того, что их город все же немного холоднее, чем Барнаул.

Всего же только за первые сутки сибиряки проголосовали 5800 раз. Основная доля приходится на жителей как раз Новосибирска, Кемерова и Новокузнецка. В совокупности больше половины просят запустить тепло уже в эти дни.

- На сегодняшний день СГК готова начать теплоснабжение большей части зданий в городах. Для небольшой доли домов такой возможности пока нет, так как ремонты трубопроводов еще продолжаются. Там, где это возможно, используются резервные схемы подачи тепла. До 15 сентября вопрос будет решен по всем городам. Все теплоисточники СГК полностью готовы к работе в осенне-зимнем режиме, - добавляют в СГК.

Напомним, согласно установленным нормативам, сезон отопления начинается с того момента, когда происходит снижение среднесуточной уличной температуры до + 8 градусов на протяжении пяти суток. Первыми тепло всегда получают социальные объекты, затем жилые дома и в последнюю очередь промышленные помещения. Кстати, весной ситуация с отключением зеркальная.

Также по нормативу в холодное время года температура в комнате и кухне должна быть не менее +18 (если угловая, то не менее +20). В ванной комнате при этом должно быть +25, в подъезде +16, а в лифте плюс пять градусов.