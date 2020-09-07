Когда в квартирах барнаульцев дадут тепло

СГК Фото: предоставлено пресс-службой

СГК в Барнауле готова, в случае похолодания, начать отопительный сезон по заявкам потребителей. На 48 участках теплосетей из 59 уже завершен монтаж трубопроводов. Работы на оставшихся не влияют на подачу тепла и завершатся до 15 сентября. В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города.

При желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона в Барнауле, подав заявку в теплосетевое подразделение СГК. По данным на утро 7 сентября, запрос на подключение тепла поступил только от одной школы.

Подать заявку потребители могут следующим образом:

- направить письмо по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов,13. Либо передать его с нарочным;

- направить копию письма на электронную почту btsk@sibgenco.ru

СГК Фото: предоставлено пресс-службой

Массово для всех горожан отопительный сезон начнется по распоряжению администрации города.

На сайте СГК есть возможность принять участие в интерактивном опросе и оставить свое мнение на счет срока подключения отопления. Это можно сделать тут.

Ремонты теплосетей на финишной прямой

Из 32 км трубопроводов, запланированных в Барнауле к замене в этом году, СГК уже выполнила перекладку 23,2 км труб. Все работы по монтажу трубопроводов будут завершены к 15 сентября.

Также за лето специалисты СГК заменили 4 компенсатора, 790 вентилей и задвижек, насос централизованного горячего водоснабжения ЦТП. Отремонтировали 205 секций водяных подогревателей и 106 насосов тепловых пунктов, 14 единиц запорной арматуры. На 325 объектах восстановили асфальтобетонное покрытие общей площадью 15 тысяч кв. метров.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в 2020 году ремонты на объектах теплосетевого комплекса в городе стартовали на месяц позже обычного. Все ремонтные бригады добросовестно подошли к выполнению своих обязанностей.

Из 494 повреждений, обнаруженных во время гидравлических испытаний, устранено 483. Оставшиеся 11 повреждений не влияют на подачу горячей воды жителям, их энергетики устранят до начала отопительного сезона.

СГК Фото: предоставлено пресс-службой

ТЭЦ к заморозкам готовы

Ремонтная программа на барнаульских тепловых электростанциях СГК реализуется в течение всего года, и на данный момент она выполнена на 80%. Специалист отремонтировали 8 котлов и 4 турбины, заменили 261,6 тонны поверхностей нагрева.

Ремонт оставшегося оборудования не влияет на теплоснабжение города и будет завершен до конца календарного года.

На угольных складах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже сейчас хранится топливо в количестве, превышающем установленный Минэнерго РФ норматив: в 2,5 раза по углю и почти в 6 раз по мазуту. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн.

В свою очередь управляющие организации должны подготовить дома к приему тепла: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов. Пока только 75% многоквартирных домов Барнаула получили паспорта готовности, подтверждающие выполнение всех требований.

Традиционно в Барнауле отопительный сезон стартует в третьей декаде сентября. Но предприятия СГК города уже сейчас готовы к подаче тепла, если этого потребует погодная обстановка и будет получено разрешение администрации муниципалитета.