В Барнауле на неделю перекроют улицу недалеко от ТЦ «GALAXY»

Дорогу перекроют с с 25 сентября по 5 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 25 сентября остановят движение на участке улице Фурманова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дорогу перекроют по всей ширине проезжей части ул. Фурманова в районе здания №61а с 25 сентября по 5 октября. Это связано с установкой сетей водоснабжений к детскому саду №279, который находится по адресу ул. Фурманова, 22.

Автомобилистам рекомендуют заранее спланировать маршрут объезда и быть внимательнее на этом участке.

Напомним, 5 сентября в Барнауле начался ремонт Павловского тракта. Их планируют закончить до 15 ноября.

К октябрю планируют закончить ремонт на шоссе Ленточный бор. 12 августа одну сторону дороги уже открыли для движения в сторону Южного тракта.