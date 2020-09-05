Ремонтные работы начались на Павловском тракте в Барнауле

Специалисты ремонтируют участок от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября в Барнауле дорожники начали ремонт Павловского тракта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Специалисты ремонтируют участок Павловского тракта от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ – 147,1 млн рублей, их проводят в по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в рамках нацпроекта дополнительно отремонтируют и подъезд к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Стоимость этих работ – 41,9 млн рублей. Подрядчика определят на следующей неделе.

Отметим, что работы на этих объектах планируют закончить до 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что более миллиарда рублей поступило из федерального бюджета на ремонт дорожной сети Алтайского края. Подробнее здесь.

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