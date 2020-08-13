В Барнауле частично запустят движение по шоссе Ленточный бор

По-прежнему будет разрешено только одностороннее движение, на выезд из города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительные работы на шоссе Ленточный бор планируют завершить к октябрю. Одну сторону дороги уже открывают для движения, сообщает «Толк».

Напомним, дорогу решили расширить до четырех полос. Работы начались 12 июля.

- На данный момент времени выполнены работы более чем на 30%. Выполнены работы по ½ проезжей части по подготовке основания, устройству нижнего слоя асфальта-бетона, забивки геошпунта. До конца года мы хотим сделать, должны выполнить весь объем работ, запустить дорогу полностью в эксплуатацию и все основные строительные работы мы хотим завершить в сентябре-октябре – говорит Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.

12 августа на шоссе нанесли временную разметку, чтобы запустить движение по новой схеме и новой полосе в сторону Южного тракта. Водителей предупреждают о том, что по-прежнему будет разрешено только одностороннее движение, на выезд из города.

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