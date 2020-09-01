В Барнауле на ходу загорелся пассажирский автобус

В Барнауле вечером 1 сентября загорелся автобус №35 Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле вечером 1 сентября загорелся автобус №35. Пассажиры быстро выбежали из салона, сообщает корреспондент ”Комсомольской Правды - Барнаул” с места происшествия.

ЧП с автобусом №35 произошло в районе парка “Солнечный ветер”. Во время движения очень сильно запахло горелой проводкой, водитель остановился и пассажиры оперативно вышли на улицу.

После этого водитель сразу же приступил к тушению. Пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня днем в барнаульском селе Власиха произошло ДТП с участием двух машин и пассажирского автобуса. В аварии пострадали два человека.

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