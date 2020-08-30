В алтайской «долине смерти» перевернулся автомобиль

Женщина не справилась с управлением. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

28 августа в Шебалинском районе на 541 километре Чуйского тракта произошла авария. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, женщина за рулем не справилась с управлением, съехала с проезжей части и перевернулась.

Инцидент произошел около 18:20, за рулем находила 69-летняя местная жительница. Известно, что водитель была трезвая. В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами доставили пассажира иномарки — жительницу села Шебалино, ее не госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

В этот же день авария произошла в селе Акташ Улаганского района. Водитель мотоцикла резко притормозил, чтобы не столкнуться с автомобилем, поворачивающим налево. 12-летний мальчик, который сидел на пассажирском сидении мотоцикла, вылетел с него и ударился о бампер машины. С полученными травмами несовершеннолетнего экстренно госпитализировали.