Два человека пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Авария в Барнауле 1 сентября. Скриншот из группы "Барнаул 22".

В барнаульском селе Власиха днем 1 сентября произошло ДТП с участием двух машин и пассажирского автобуса. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

ДТП произошло в 12:20 на улице Рождественской, в районе дома № 55а/1. Предварительно установлено, что 59-летняя водитель Skoda Octavia допустила столкновение с автомобилем KIA Rio и автобусом Hyundai County маршрута № 120.

В результате ДТП два человека получили травмы. Это водитель автомобиля KIA, 22-летняя девушка и пассажир автобуса – 46-летняя женщина. На месте аварии их осмотрели сотрудники бригады скорой медицинской помощи. Госпитализация не потребовалась, пострадавших отпустили домой.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.

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