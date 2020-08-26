В Алтайском крае мужчина погиб в опрокинувшемся тракторе

Трактор. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Табунском районе фермера подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает краевой Следком.

По предварительным данным следствия, 21 августа к фермеру одного из сел Табунского района для трудоустройства пришел 30-летний местный житель. Глава крестьянского хозяйства пригласил нового сотрудника поработать вместе. Нужно было уплотнить силос – укатать силосную яму колесным трактором «К -701».

– Во время движения по поверхности силосной массы фермер, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, в кабине которого находился новый работник, – отмечают в ведомстве.

В результате происшествия мужчину зажало металлическими фрагментами кабины трактора. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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