В Барнауле женщина плеснула уксусной кислотой в лицо соседке

Жительницу Барнаула госпитализировали с диагнозом химический ожог лица и передней поверхности грудной клетки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула госпитализировали с диагнозом химический ожог лица и передней поверхности грудной клетки. В лицо женщине плеснули уксусной эссенцией, пишет краевое управление МВД.

Полицейские задержали 48-летнюю подозреваемую, ей оказалась соседка пострадавшей. Женщина увидела своего пьяного мужа в гостях у соседки по лестничной площадке. Она потребовала супруга немедленно вернуться домой, но он не сделал этого.

Горожанка не успокоилась и решила действовать по-другому. Она набрала в пластиковую бутылку уксусную кислоту и вернулась в квартиру соседки. Там толкнула женщину и плеснула приготовленным раствором ей в лицо.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Барнаула представилась риелтором и обманула клиентов на 50 миллионов рублей

Всего пострадали 38 человек (подробнее)