Губернатор Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям в Алтайском крае

Теперь вместо выплаты 4,85 рубля в день установят годовой денежный эквивалент - 1000 рублей на учебный год Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям на питание детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 сентября питание школьников начальных классов будет бесплатным. При этом в крае действует норма о компенсации питания нуждающимся детям в размере 4,85 рубля в день. С начала учебного года в случае отсутствия расходов на питание малоимущие семьи могли утратить право на эти деньги.

Губернатор Виктор Томенко поручил сохранить указанные выплаты и упростить процедуру их получения. Теперь вместо выплаты 4,85 рубля в день установят годовой денежный эквивалент - 1000 рублей на учебный год. Эти деньги можно будет направить на подготовку к школе детей из малоимущих семей.

– Малоимущие семьи с детьми с 5 по 11 класс также сохранят право на указанную выплату (школьные расходы), – отмечают в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле около 37 тысяч учеников начальных классов будут получать бесплатное питание в новом учебном году. Как сообщили в городской администрации, на эти цели Алтайский край получил субсидию из федерального бюджета

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