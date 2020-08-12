Учеников младших классов на Алтае обеспечат горячими обедами

Организация горячего питания в этом году потребует 50 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Алтайского края обеспечат горячим питанием школьников младших классов.Это коснется 119 тысяч учащихся.

По информации пресс-службе минобрнауки региона, на эти цели будут выделены средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Предоставлять горячие обеды будут детям с первого по четвертый класс.

- В регионе проведён необходимый комплекс мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни, завершается ремонт столовых, - отметили в министерстве.

Организация горячего питания для младшеклассников в этом году потребует 50 млн рублей. В прошлом году на это было выделено 100 млн рублей.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил начать переход на обеспечение младших школьников горячим питанием с сентября этого года.

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