Почти 37 тысяч барнаульских школьников обеспечат бесплатным питанием

Бесплатным горячим питанием обеспечат учеников 1-4 классов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле около 37 тысяч учеников начальных классов будут получать бесплатное питание в новом учебном году. Как сообщили в городской администрации, на эти цели Алтайский край получил субсидию из федерального бюджета.

Всего регион получил 350 млн рублей. Эти средства предполагают организованное горячее питание в школах края до конца текущего года. В новом году Правительство РФ выделит дополнительные деньги.

Бесплатным горячим питанием обеспечат учеников 1-4 классов – всего 37 тысяч детей, в том числе 9772 ученика первых классов.

В целом, питание будет финансироваться не только из федерального, но и краевого, и муниципального бюджетов. Подготовка школ осуществляется поэтапно, столовые уже оборудованы, чтобы обеспечить качественное и полезное питание для детей.

- Разработаны методические и нормативные документы по организации питания, по организации контроля за качеством, по разработке меню. Все принципы организации питания такие же, как и раньше, все санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) соблюдаются в полном объеме. Таким образом, начальные классы школ города Барнаула на 100% готовы к реализации мероприятия, - пообещали власти краевой столицы.

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