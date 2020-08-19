“Уничтожен полностью”: скалодром полыхал в барнаульском парке “Изумрудный”

Скалодром горит. Фото со страницы Владислава Вакаева в Facebook.

Днем 19 августа в Барнауле в парке “Изумрудный” горел скалодром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий парком Владислав Вакаев.

Пожар заметили охранники, которые оперативно вызвали пожарных. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

– Спасибо пожарным, которые своевременно приехали и профессионально действовали. Радует, что никто не пострадал. Но скалодром уничтожен полностью. Там же сгорело и оборудование, которое спортсмены хранили в своем подсобном помещении. Боюсь, сооружение не подлежит восстановлению, так как железные конструкции сильно пострадали от огня, – отмечает Владислав Вакаев.

Он добавляет, что о причинах возгорания говорить рано, это предстоит выяснить специалистам. За несколько минут до пожара мимо проходили рабочие, которые не видели рядом никого подозрительного. Возможно, причина в проводке, ведь недавно был сильный ветер, который мог что-то повредить.

– Эта история в очередной раз показывает опасность размещения в парке объектов с неопределенным статусом, на которые не могут попасть сотрудники, обслуживающие парк. Все такие сооружения несут потенциальную угрозу, – резюмировал управляющий парком “Изумрудный”.

Напомним, поздно вечером 18 августа произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Попова,76 в Барнауле. Спасатели эвакуировали из здания более 80 человек.

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