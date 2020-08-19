В Барнауле более 80 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

К моменту прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел дым. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поздно вечером 18 августа произошел пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Попова,76 в Барнауле. Спасатели эвакуировали из здания более 80 человек, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 21:44. К моменту прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел дым.

На месте происшествия работали пять звеньев газодымозащитной службы. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 83 жильца, среди них 12 детей.

На борьбу с огнем подали два многофункциональных ствола большой мощности. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На борьбу с огнем подали два многофункциональных ствола большой мощности. Возгорание удалось локализовать за 15 минут, еще около 5 потребовалось для его полной ликвидации.

В квартире, в которой произошел пожар, нашли мужчину. Он успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты. К счастью, пострадавший выжил, его госпитализировали.

– Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось спасти человека и предотвратить дальнейшее распространение пламени, – отмечают в ведомстве.

В ликвидации происшествия участвовали 47 человек личного состава противопожарной службы, использовали 12 единиц техники. По предварительной оценке специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На месте пожара. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 августа произошло задымление в подвале одного из корпусов санатория “Россия” в Белокурихе. Из здания эвакуировали 392 человека.

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