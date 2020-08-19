Тела двух человек обнаружили при ликвидации пожара в Алтайском крае

При разборе обрушившихся конструкций командир отделения обнаружил еще одного погибшего. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении горящего дома в Баевском районе Алтайского края, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании на момент прибытия пожарных деревянный дом по улице Ленина был полностью охвачен открытым огнем.

Оценив обстановку, руководитель пожаротушения запросил дополнительные силы и средства на борьбу с разбушевавшимся пламенем. В течение 20 минут с момента подачи первого ствола пожар удалось локализовать, еще около часа потребовалось, чтобы полностью ликвидировать открытое горение.

На месте происшествия нашли погибшего мужчину. При разборе обрушившихся конструкций командир отделения обнаружил еще одного погибшего. Его личность устанавливают.

Общая площадь, пройденная огнем, составила около 60 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали 7 человек, использовали 3 автоцистерны.

Напомним, поздно вечером 18 августа произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на улице Попова,76 в Барнауле. Спасатели эвакуировали из здания более 80 человек.

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