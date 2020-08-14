На Алате спасли туристку, которая провалилась в расщелину

Девушка упала в расщелину в Кош-Агачском районе, в районе ледника Актру. Фото: pixabay.com

В Республике Алтай 13 августа девушка из незарегистрированной туристической группы упала в расщелину, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о произошедшем поступило спасателям в 15:00. Девушка упала в расщелину в Кош-Агачском районе, в районе ледника Актру. Ей на помощь поспешили альпинисты-инструкторы в альплагеря «Сачки».

Уже в 17:00 туристку подняли на поверхность. К счастью, девушка не пострадала, в медицинской помощи она не нуждалась

Напомним, это не первое происшествие с туристами на Алтае. Так в Республике Алтай 8 августа группа туристов из Ульяновска попала под камнепад. В результате случившегося пострадали два человека, их оперативно доставили в больницу на вертолете.

Кроме того, 17 июля получила травму 26-летняя девушка, которая путешествовала в составе туристической группы из Новосибирска, ее также эвакуировали на вертолете.

Подробнее о других происшествиях с туристами можно прочесть здесь.

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