Бийчанин ездил по городу с поддельными правами на чужое имя

Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль Foton Auman на улице Дубильная в Бийске
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске полицейские изъяли у водителя грузовика права с признаками подделки, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль Foton Auman на улице Дубильная в Бийске. За рулем был 35-летний местный житель, который предъявил водительские права с признаками подделки.
Во время проверки полицейские выяснили, что бийчанин уже был лишен прав. Однако он все сел за руль и возил с собой поддельный документ, оформленный не на свое имя. Права изъяты, назначено исследование.
– В отношении задержанного составлен протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), – сообщают в МВД.
По данному факту проводят проверку.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Горно-Алтайске будут судить местного жителя, который попал в аварию на угнанном автомобиле,
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