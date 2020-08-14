На нескольких перекрестках в центре Барнауле отключат светофоры

Светофор.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В краевой столице в пятницу, 14 августа, отключат светофоры на пяти оживленных перекрестках, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
С 10 до 16 часов светофоры не будут работать на перекрестке Комсомольский – Молодежная
А с 15 до 17 часов светофоры отключат на пересечениях:
– проспекта Ленина – Гоголя,
– проспекта Ленина – Никитина,
– проспекта Социалистического – Никитина,
– проспекта Красноармейского – Никитина.
Отключения светофоров связаны с проведением планового ремонта.
– Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанных участков, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – добавляют в мэрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Алтае молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП
Теперь его будут судить (подробнее)