На нескольких перекрестках в центре Барнауле отключат светофоры

Светофор. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице в пятницу, 14 августа, отключат светофоры на пяти оживленных перекрестках, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

С 10 до 16 часов светофоры не будут работать на перекрестке Комсомольский – Молодежная

А с 15 до 17 часов светофоры отключат на пересечениях:

– проспекта Ленина – Гоголя,

– проспекта Ленина – Никитина,

– проспекта Социалистического – Никитина,

– проспекта Красноармейского – Никитина.

Отключения светофоров связаны с проведением планового ремонта.

– Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанных участков, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – добавляют в мэрии.

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