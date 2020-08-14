На Алтае молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП

Автомобиль после ДТП. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске будут судить местного жителя, который попал в аварию на угнанном автомобиле, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Ночью в июне пьяный молодой человек зашел во двор одного из домов по проспекту Коммунистический и увидел там припаркованные автомобили. В тот момент ему понадобились солнцезащитные очки. Он решил, что обязательно найдет их в салоне одной из машин и стал дергать ручки дверей.

У автомобиля Toyota Mark II передняя пассажирская дверь оказалась открытой, горожанин проник в салон. На передней панели лежали солнцезащитные очки, ради которых он и пошел на преступление. Но на этом горожанин не остановился и решил осмотреть содержимое бардачков.

В подлокотнике между сидениями лежал запасной ключ от замка зажигания, молодой человек завел автомобиль и уехал. Однако вскоре на угнанной иномарке врезался в металлическое ограждение и светофор в микрорайоне «Жилмассив». После этого покинул место ДТП.

– Своими умышленными действиями он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), – сообщают в МВД.

Материалы дела направили в суд.

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