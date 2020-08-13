В Барнауле пьяный водитель на «Газели» протаранил частный дом

Инцидент произошел на улице Фомина. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

Вечером, 12 августа, в Барнауле на улице Фомина грузовая газель въехал в частный дом. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Как стало известно позже, водитель был пьян. В городской Госавтоинспекции рассказали, что мужчина, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением и в результате въехал в жилой дом. Тут же на место прибыли сотрудники ДПС.

По предварительным данным, пострадал водитель, личность которого в данный момент устанавливается. У него выявили признаки алкогольного опьянения. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в этот же день, 12 августа, в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора загорелся автомобиль. Хозяин бегал в растерянности вокруг машины, ожидая подмоги. Однако многие автомобилисты проезжали мимо. На помощь хозяину выбежал водитель троллейбуса и погасил пламя огнетушителем.

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