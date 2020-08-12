В Барнауле водитель троллейбуса не растерялся и потушил горящий на дороге авто

На помощь к хозяину машины выбежал водитель троллейбуса Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Сегодня, 12 августа, около 7 часов утра на перекрестке улиц Малахова-Сухэ-Батора загорелся автомобиль. На помощь к хозяину машины выбежал водитель троллейбуса.

Судя по видео, опубликованному в паблике «Барнаул 22», загорелась отечественная машина, похожая на «девятку». Возле автомобиля стоял мужчина: он размахивал руками и, по всей видимости, просил о помощи.

Однако автомобилисты не торопились останавливаться, и единственным, кто ринулся спасать авто, стал водитель троллейбуса. Мужчина выскочил из салона, держа в руках огнетушитель, и принялся ликвидировать пламя, на это ему понадобился не один баллон. Далее к нему подключился еще один водитель.

В таких делах важна каждая секунда, ведь автомобиль мог взорваться в любой момент, поэтому многие в комментариях оценили поступок водителя троллейбуса и другого автомобилиста, которые не проехали мимо.

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