Автомобиль врезался в лося на алтайской трассе: животное и водитель погибли

Еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Очередная авария и очередная смерть… 5 августа на алтайской трассе автомобиль врезался в лося, перебегающего дорогу. Водитель иномарки, а также животное, погибли на месте происшествия, еще два пассажира авто получили травмы. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла уже поздним вечером на 294-ом километре Чуйского тракта. Иномарка Skoda Fabia ехала из Барнаула в сторону Бийска.

- По предварительным данным, водитель 1986 года рождения не учёл видимость в направлении движения и не выбрал безопасную скорость, - рассказали в Госавтоинспекции о возможных причинах трагедии.

Водитель скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи, еще два человека – девушка 1984 года рождения и ребенок 2012 года рождения – получили травмы. На место аварии прислали наряд ДПС для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

По данным министерства природы Алтайского края, в среднем, в год происходит 10 аварий с участием диких животных. И это только в районе Барнаула. Страшно представить, как часто сбивают зверье во всем регионе.

В связи с этим было решено установить дополнительные знаки, предупреждающие о диких животных: на автодорогах Бобровка, Рассказиха, Лесной и Чуйский тракты, шоссе Ленточный бор, трассе М52 (станция Озерки). Знаки предупреждают водителей о том, что на участке проходят маршруты миграции лесных жителей, поэтому движение по дороге требует особого внимания.

- Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, особенно в темное время суток, а так же в условиях недостаточной видимости. При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Помните, что внимание и осторожность могут спасти жизнь, - обратилось министерство к участникам дорожного движения.

Справка КП

В случае аварии с животным виновник ДТП обязан компенсировать причинение ущерба охотничьим ресурсам страны. К примеру, лось стоит 80 тысяч рублей. Если автомобилист застрахован, то ущерб может компенсировать страховая компания. Также стоит помнить, что забирать животное с собой и увозить – нельзя. Это уже будет рассматриваться как браконьерство, нужно просто остановить автомобиль, выставить аварийный знак и вызвать ГИБДД.

Если вы увидели пострадавшее животное, необходимо позвонить на горячую линию:

- бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России);

- региональный номер: 8(3852) 29-68-16; 8(3852) 29-68-23 (по Алтайскому краю).

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О состоянии водителя информации нет (подробнее)