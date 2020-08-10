Глава алтайского Следкома взял под контроль гибель семьи чиновника и драку на Старом базаре

Погибшая семья Кременских. Коллаж Олега Волобуева

Три резонансных преступления взял под личный контроль руководитель Следкома по Алтайскому краю Андрей Хвостов. Это гибель 6-летнего мальчика под колесами авто в Новоалтайске, отравление семьи чиновника на турбазе и убийство мужчины во время драки на Старом базаре.

Об этом сообщил на совещании с губернатором Виктором Томенко начальник департамента по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов. По поводу гибели семьи чиновника он подчеркнул:

- После происшествия прокурор края принял решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено... Может быть, по результатам проверки у нас появятся другие материалы.

В правительстве региона сообщили, что в крае планируют уделить внимание безопасности на транспорте и в общественных местах. На заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности главы муниципалитетов, где развивается туризм, отчитаются по вопросам профилактики ЧП.

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