В Алтайском крае двое пожилых людей уехали на машине и пропали

Пропавшие пенсионеры. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае 6 августа пропали пенсионеры Владимир Викторович и Надежда Петровна Ветровы, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Известно, то пожилая пара 6 августа выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского Алтайского района. После этого на связь они не выходили, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы пропавших

74-летний Владимир Викторович Ветров ростом 165 см, худощавого телосложения. У него седые волосы, карие глаза, мужчина сутулится. Как он был одет, неизвестно.

70-летняя Надежда Петровна Ветрова (Цурикова) ростом 170 см, нормального телосложения, волосы темные, до плеч, глаза карие. Во что была одета пенсионерка, также неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный). Для поисков волонтерам нужна помощь добровольцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал 27-летний Алексей Островский. Молодой человек 2 августа уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volvo S40 темно-зеленого цвета.

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