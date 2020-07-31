2020-07-31T05:33:59+03:00
Общество

В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчина

Волонтерам нужна помощь добровольцев
Константин Санталов
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В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчинаВ Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчинаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае пропал 46-летний Виталий Селихов, житель села Иня Шелаболихинского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 17 июля, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые.

Был одет: футболка, серые шорты, черные кроссовки.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал мужчина с татуировкой в виде орнамента на предплечье. Поиски продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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