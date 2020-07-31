В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчина
В Алтайском крае пропал 46-летний Виталий Селихов, житель села Иня Шелаболихинского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 17 июля, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые.
Был одет: футболка, серые шорты, черные кроссовки.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал мужчина с татуировкой в виде орнамента на предплечье. Поиски продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU