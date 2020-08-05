Уехал на автомобиле и пропал: в Алтайском крае ищут 27-летнего мужчину
В Алтайском крае 2 августа пропал 27-летний житель села Жилино Первомайского района Алексей Островский, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Известно, что молодой человек 2 августа уехал в неизвестном направлении на автомобиле Volvo S40 темно-зеленого цвета.
Приметы пропавшего: 180 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы с проседью.
Был одет: светло-синяя джинсовая рубашка, светло-синие джинсы, черные кроссовки
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Видимо, они отошли прогуляться, оставив на опушке автомобиль с еще одной пассажиркой. Их не было некоторое время, женщина встревожилась и позвонила спасателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU