Жительницу Алтайского края обвиняют в убийстве тяжелобольной родственницы

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы Ребрихинского района. Ее обвиняют в убийстве тяжелобольной матери зяти, сообщает краевой Следком.

Следствием установлено, что все произошло мае этого года в одном из сел Ребрихинского района. Женщина жила в доме вместе с зятем и его тяжелобольной матерью. Когда обвиняемая услышала, что родственница упала с кровати, то подняла ее. После этого, движимая чувством неприязни, взяла подушку и накрыла лицо женщины. Потерпевшая скончалась от асфиксии.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что страшную находку сделали полицейские 2 августа в Барнауле. Недалеко от заправки «Лукойл» на Социалистическом проспекте они обнаружили труп мужчины.

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