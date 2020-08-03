2020-08-03T13:14:55+03:00
Происшествия

Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица

Личность погибшего пока не установлена
Анна Перевощикова
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Страшную находку полицейские обнаружили 2 августаСтрашную находку полицейские обнаружили 2 августаФото: Олег УКЛАДОВ
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Страшную находку сделали полицейские 2 августа в Барнауле. Недалеко от заправки «Лукойл» на Социалистическом проспекте они обнаружили труп мужчины.

Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul, личность мужчины пока не установлена. И осложняет поиск родственников состояние тела умершего. По данным канала, труп достаточно серьезно сгнил. Скорее всего, это связано с тем, что в последние дни на Алтае стоит жаркая погода, из-за чего труп начал быстро разлагаться. Кроме того, у мужчины нет лица, да так, что виднеется череп.

Тело направили в морг, где эксперты установят причины гибели неизвестного. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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