Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:14:55+03:00

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Страшную находку сделали полицейские 2 августа в Барнауле. Недалеко от заправки «Лукойл» на Социалистическом проспекте они обнаружили труп мужчины.

Как сообщает канал Unusual Crimes Barnaul, личность мужчины пока не установлена. И осложняет поиск родственников состояние тела умершего. По данным канала, труп достаточно серьезно сгнил. Скорее всего, это связано с тем, что в последние дни на Алтае стоит жаркая погода, из-за чего труп начал быстро разлагаться. Кроме того, у мужчины нет лица, да так, что виднеется череп.

Тело направили в морг, где эксперты установят причины гибели неизвестного. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU