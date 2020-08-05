Житель Алтайского края зверски избил приятеля и вынес тело на улицу
Алтайские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Рубцовска. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и уничтожении чужого имущества, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, в мае 2020 года в Рубцовске мужчина гостил у своего друга в компании еще одного человека. Приятели выпивали и вскоре произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать приятеля, в том числе ногами по голове. После того, как мужчина потерял сознание, он волоком вытащил его из подъезда и оставил на улице.
Также в ходе следствия установлена причастность горожанина к уничтожению чужого имущества. В марте этого года он конфликтовал с соседями. Поводом было то, что их голуби залетали к нему на территорию. В итоге мужчина, используя металлические предметы, разбил стеклопакеты в доме потерпевших.
– Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, – добавляют в ведомстве.
Уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU