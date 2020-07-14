2020-07-14T05:01:25+03:00
Происшествия

В Белокурихе нашли бабушку и внука в лесной сторожке

Они заблудились и укрылись там от дождя
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Бабушка и внук не пострадали.Бабушка и внук не пострадали.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Вечером диспетчер получил сообщение о том, что в лесу в районе Белокуриха-2 потерялись женщина 63 лет и ее четырехлетний внук, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Видимо, они отошли прогуляться, оставив на опушке автомобиль с ещё одной пассажиркой. Их не было некоторое время, женщина встревожилась и позвонила спасателям.

– Местность в зоне поиска сложная, есть обрывы, овраги, труднопроходимые места, обойти и объехать пришлось немалую площадь. К счастью, благодаря оперативно принятым мерам, операция завершились успешно. Бабушка и внук были найдены поздно вечером в одной из лесных сторожек, где они, заблудившись, укрылись от дождя, – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Сергей Недайвода.

От автомобиля они отошли примерно на пять километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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