В Белокурихе нашли бабушку и внука в лесной сторожке
В Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Вечером диспетчер получил сообщение о том, что в лесу в районе Белокуриха-2 потерялись женщина 63 лет и ее четырехлетний внук, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Видимо, они отошли прогуляться, оставив на опушке автомобиль с ещё одной пассажиркой. Их не было некоторое время, женщина встревожилась и позвонила спасателям.
– Местность в зоне поиска сложная, есть обрывы, овраги, труднопроходимые места, обойти и объехать пришлось немалую площадь. К счастью, благодаря оперативно принятым мерам, операция завершились успешно. Бабушка и внук были найдены поздно вечером в одной из лесных сторожек, где они, заблудившись, укрылись от дождя, – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Сергей Недайвода.
От автомобиля они отошли примерно на пять километров.
ИСТОЧНИК KP.RU