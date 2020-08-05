2020-08-05T11:19:01+03:00
Происшествия

Сумел отыскать тонущего под водой: жителя Алтайского края наградят за спасение друга

В будущем молодой человек хочет стать спасателем
Константин Санталов
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На Алтае школьника наградят за спасение друга. Алексей Маматов справа.На Алтае школьника наградят за спасение друга. Алексей Маматов справа.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Алексей Маматов, выпускник Парфеновской средней школы в Алтайском крае, спас друга детства, который тонул. Теперь молодого человека наградят, сообщает краевое управление МЧС.

Все произошло 4 июля, когда Алексей вместе с другом Дмитрием купался на озере Прохоровском в селе Парфеново Топчихинского района Алтайского края. Молодые люди отдыхали и увидели уплывший плот. Парни решили вернуть его на причал.

Когда друзья отплыли на значительное расстояние от берега, Дмитрий почувствовал слабость и захотел вернуться на сушу. Алексей же продолжил плыть к плоту.

Вскоре, когда расстояние между молодыми людьми увеличилось, а до берега было далеко, Дмитрий начал тонуть и ушел под воду. На берегу были взрослые, однако никто не рискнул спасать парня.

Алексей, не раздумывая, бросился на помощь к другу. Доплыв до места, где парень ушел ко дну, молодой человек нырял на глубину в поисках друга. Только с третьего раза он смог отыскать Дмитрия под водой и спасти.

Выбраться из воды друзьям помогли очевидцы. Когда Дмитрия вытащили на поверхность воды, а затем доставили к берегу, он был уже без сознания. Тонувший не подавал признаков жизни, ему оказали первую помощь. К счастью, пострадавший пришел в себя, его доставили в больницу.

– Благодаря смелым, решительным и своевременным действиям Алексея Маматова удалось избежать трагедии. За спасение друга житель села Парфеново представлен к награде, медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». В сложных чрезвычайных ситуациях обнажаются все качества человека. И вовсе не удивляет тот факт, что юноша, совершивший такой подвиг, в будущем решил связать свою жизнь с МЧС, – отмечают в ведомстве.

Напомним, в конце июля мы сообщали, что в Алтайском крае растет количество происшествий на воде. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 39%. Нередко жертвами водной стихии становятся дети. Как отметил глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров на пресс-конференции, это связано с несколькими факторами, в числе которых и ранний приход тепла в регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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