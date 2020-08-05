Владелец турбазы на Алтае, где погибла семья чиновника, ждал вызова на допрос по другому уголовному делу

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:19:57+03:00

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Бизнесмен Виктор Королев, которого обвиняют в оказании услуг, приведших к гибели четырех человек на турбазе «Глобус» на Алтае, является фигурантом и другого уголовного дела. Об этом сообщает “Банкфакс”.

По данным издания, речь идет о сделке по продаже этой турбазы другому бизнесмену Алексею Минееву. Предприниматель якобы перевел Королеву и его товарищу Юрию Солодовникову крупную сумму за переоформление объекта на него, однако приятели оставили покупателя не у дел.

Минеев сообщил, что в итоге добился возбуждения уголовного дела, непосредственным фигурантом которого и стал владелец «Глобуса». Любопытно, что его допрос запланировали на ближайшие дни.

Алексей Минеев отметил, что уголовное дело было возбудили несколько месяцев назад, но следствие затянулось из-за пандемии. В настоящее время следственные действия возобновили.

По информации собеседника издания, фигурантами дела проходят Виктор Королев и его приятель Юрий Солодовников. Однако процессуальный статус оппонентов Минееву неизвестен. Еще до трагедии на «Глобусе» ему сообщили, что в ближайшее время их должны были вызвать на допрос, но теперь Королев находится в СИЗО.

Предприниматель также подтвердил, что он платил Королеву и Солодовникову именно за турбазу «Глобус». Однако Королев не переоформил объект на него. На вопрос, как он может охарактеризовать бизнесмена, Минеев заявил: «Ничего хорошего сказать не могу».

Подтвердить факт возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с продажей турбазы в пресс-службе краевого управления МВД на момент публикации изданию не удалось. Правоохранители обещали дать комментарий позднее.

Напомним, 31 июля на турбазе в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена Оксана, учитель физкультуры, и двое детей. Сыну было 16 лет, дочери – 10. Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. При этом никаких следов насильственных действий на телах не обнаружено.

Как выяснилось позже, в ночь на турбазе из-за ливня отключили свет. Владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы продолжала работать насосная станция и постояльцы не остались без воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU