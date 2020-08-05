На одной из улиц Барнаула появился альпиинарий
В Индустриальном районе Барнаула на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов обустроили альпинарий, пишет официальный сайт города.
Зеленый уголок украсил угол в центре пешеходной зоны и стал продолжением аллеи на улице Георгиева. Специалисты декорировали участок различным камнями, а по периметру высадили зеленые растения и цветочную рассаду, уложили рулонный газон, а также оформили сухой ручей из мраморной крошки. Кроме того, вокруг альпинария расположилась живая изгородь.
Уголок обустроили в рамках реализации плана благоустройства в Индустриальном районе.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле завершили ремонт уже на 13 участках дорог, общая протяженность которых составила почти 15 километров. Сейчас рабочие продолжают реконструкцию на 21 объекте.
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ИСТОЧНИК KP.RU