2020-08-05T05:01:44+03:00
Общество

На одной из улиц Барнаула появился альпиинарий

Зеленый уголок украсил угол в центре пешеходной зоны и стал продолжением аллеи на улице Георгиева
Константин Санталов
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На одной из улиц Барнаула появился альпиинарий.На одной из улиц Барнаула появился альпиинарий.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Индустриальном районе Барнаула на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов обустроили альпинарий, пишет официальный сайт города.

Зеленый уголок украсил угол в центре пешеходной зоны и стал продолжением аллеи на улице Георгиева. Специалисты декорировали участок различным камнями, а по периметру высадили зеленые растения и цветочную рассаду, уложили рулонный газон, а также оформили сухой ручей из мраморной крошки. Кроме того, вокруг альпинария расположилась живая изгородь.

Уголок обустроили в рамках реализации плана благоустройства в Индустриальном районе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле завершили ремонт уже на 13 участках дорог, общая протяженность которых составила почти 15 километров. Сейчас рабочие продолжают реконструкцию на 21 объекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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