В Барнауле уже завершили ремонт на 13 дорожных участках
В Барнауле завершили ремонт уже на 13 участках дорог, общая протяженность которых составила почти 15 километров. Сейчас рабочие продолжают реконструкцию на 21 объекте.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 38 участков дорог, построят два новых объекта (на улице Сиреневая и проезде Северный Власихинский), а также реконструируют мост на улице Мамонтова во Власихе. Также ремонтники завершат работы по реконструкции участка улицы Попова.
Работы закончили на 13 участках, в эксплуатацию сдали уже четыре из них: это дорога на поселок Черницк, улицы Пионерская и Новостройка в этом же поселке, а также дорога на садоводство «Флора». На этой неделе сдадут еще ряд объектов.
На эти цели Барнаул получил более одного миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU