2020-08-04T13:07:05+03:00
Общество

В Барнауле уже завершили ремонт на 13 дорожных участках

В рамках нацпроекта работы продолжаются на 21 объекте
Анна Перевощикова
Поделиться:
В рамках нацпроекта работы продолжаются на 21 объектеВ рамках нацпроекта работы продолжаются на 21 объектеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле завершили ремонт уже на 13 участках дорог, общая протяженность которых составила почти 15 километров. Сейчас рабочие продолжают реконструкцию на 21 объекте.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 38 участков дорог, построят два новых объекта (на улице Сиреневая и проезде Северный Власихинский), а также реконструируют мост на улице Мамонтова во Власихе. Также ремонтники завершат работы по реконструкции участка улицы Попова.

Работы закончили на 13 участках, в эксплуатацию сдали уже четыре из них: это дорога на поселок Черницк, улицы Пионерская и Новостройка в этом же поселке, а также дорога на садоводство «Флора». На этой неделе сдадут еще ряд объектов.

На эти цели Барнаул получил более одного миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке

Движение из-за ремонта теплосети ограничат на пересечении Власихинской и Павловского тракта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 60% многоквартирных домов в Барнауле готовы к зиме
Алтайский минздрав рассказал, как спастись во время аномальной жары
Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцов
В Барнауле уже завершили ремонт на 13 дорожных участках
Появился новый мобильный банк для предпринимателей
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 7477
В Алтайском крае около 50 тысяч детей получат выплаты на подготовку к школе
ВТБ обеспечил прямой обмен платежными документами со «Славнефтью» по технологии открытого банкинга
Алтайские выпускники сдают ЕГЭ в дополнительные дни
Пьяный бийчанин очень хотел попасть на свадьбу, но теперь может попасть в тюрьму
Почти 6 тысяч барнаульцев попали под отключение горячей воды
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 227
На Алтае будут судить молодого поджигателя
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 9528
Алтайский техуниверситет дополнительно получил 51 бюджетное место
Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле
«Мы должны приходить на помощь»: доктор Мясников прокомментировал драку на Старом базаре
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 млн рублей через Систему быстрых платежей
В Барнауле задерживают запуск горячей воды в контуре ТЭЦ-3
Почти 67 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на детей до 7 лет
Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе
Алтайские власти прокомментировали митинг десантников в период пандемии
В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке
Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433
Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица