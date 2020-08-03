В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:38:46+03:00

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В Барнауле с 4 по 28 августа частично ограничат движение на небольшом участке улицы Власихинской, перед пересечением с Павловским трактом. Там вскроют дорожное полотно из-за ремонта теплосети. При этом полосы будут перекрывать по очереди, так как этот перекресток достаточно оживленный.

С 4 по 25 августа ремонт будет проходить по четной стороне, а с 25 августа по 9 сентября - по нечетной.

В Сибирской генерирующей компанией пояснили, что на участке заменят 400 метров двух магистральных трубопроводов, которые подают тепло от ТЭЦ-3 в город. Эти трубы проходят под проезжей частью, поэтому заменить их без вскрытия полотна невозможно. Жителей Барнауле просят заранее планировать свой маршрут.

- После того, как трубу проложат, необходимо будет кратковременно отключить горячую воду, чтобы ввести этот трубопровод в эксплуатацию, - сказали в CГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU