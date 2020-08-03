3 Авг. 2020 2020-08-03T12:10:50+03:00

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 224 Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года

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Общее число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 224 человека. В частности, за минувшие сутки скончались два человека с COVID-19, но причина их смерти иная.

- Всего в регионе непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 89 человек, а 132 инфицированных человека - по иным причинам, - сообщают в оперштабе Алтайского края.

Отметим, что в регионе, в основном, инфекцию выявляют методом ПЦР-тестирования. Еще один способ – компьютерная томография (КТ). Однако её проводят далеко не всем желающим.

- На КТ возят только по направлению на «скорой помощи» или на машине из поликлиники, - сообщили в региональном минздраве.

Пациентов везут в барнаульский, бийский и рубцовский диагностические центры и в барнаульский ПЭТ-центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU