Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 224
Общее число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 224 человека. В частности, за минувшие сутки скончались два человека с COVID-19, но причина их смерти иная.
- Всего в регионе непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 89 человек, а 132 инфицированных человека - по иным причинам, - сообщают в оперштабе Алтайского края.
Отметим, что в регионе, в основном, инфекцию выявляют методом ПЦР-тестирования. Еще один способ – компьютерная томография (КТ). Однако её проводят далеко не всем желающим.
- На КТ возят только по направлению на «скорой помощи» или на машине из поликлиники, - сообщили в региональном минздраве.
Пациентов везут в барнаульский, бийский и рубцовский диагностические центры и в барнаульский ПЭТ-центр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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