Где сделать КТ в Барнауле: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии на Алтае

Алтайский край продолжает бороться с эпидемией коронавируса. В основном, инфекцию выявляют методом ПЦР-тестирования, но еще один действенный способ обследования – компьютерная томография. Однако в отличие от тех же тест-систем её проводят далеко не каждому желающему. Корреспондент «Комсомолки» решила узнать, где сделать КТ в Барнауле самостоятельно.

Первая мысль – спросить у поисковика. Итак, мне вылез целый список платных и государственных учреждений, которые проводят КТ. Конечно, все они предлагают услугу не безвозмездно. Оператор первого центра, куда удалось дозвониться, посетовала, что аппарат есть, но сломался, поэтому пока запись приостановили. В двух других центрах ответили, что томографию проводят, но только при наличии направления от врача и «не для исключения пневмонии».

Кстати, с подобными ответами столкнулась и читательница «Комсомолки». С вопросом о том, где же все-таки сделать КТ, она обратилась в минздрав по Алтайскому краю, где ей ответили, что определять, нужно проводить это обследование или нет, должен лечащий врач. В итоге, женщина добилась долгожданной томографии спустя пять дней после появления недоброжелательных симптомов. По результатам ей установили коронавирус, и к тому моменту уже 30 процентов её легких были поражены.

В пресс-службе минздрава Алтайского края «Комсомолке» пояснили, что сейчас компьютерную томографию, действительно, проводят только по показаниям врача. Это касается как платной, так и бесплатной медицины.

- На КТ возят только по направлению на автомобиле «скорой помощи» или на машине из поликлиники. В настоящий момент проводят данный вид исследования в Диагностическом центре и ПЭТ-центре в Барнауле, а также в Рубцовском и Бийском диагностических центрах, - отметили в министерстве.

Напомним, в настоящее время в Алтайском крае подтверждено почти 9,5 тысяч зараженных, у 1987 из них – внебольничная пневмония.

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