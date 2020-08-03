«И это Covid-19». Ушел из жизни бывший ректор Алтайского медуниверситета

Валерий Михайлович Брюханов. Фото: asmu.ru.

В воскресенье, 2 августа, в Барнауле на 76-м году жизни скончался бывший ректор Алтайского государственного медицинского университета Валерий Брюханов. Почетный профессор, доктор медицинских наук на протяжении 26 лет был руководителем вуза.

- Конечно, эта смерть потрясла. Тем более, что это проклятый Covid-19, - написал на своей странице в фейсбуке Константин Емешин, руководитель отдела по защите прав пациентов АНО «Медицина и право» кандидат медицинских наук, доцент.

Также Константин Емешин вспомнил годы, которые связывали его с Брюхановым:

«С Валерой мы учились на одном курсе. По окончанию я пошел в аспирантуру на кафедру нормальной физиологии, а Валерий на фармакологию. Наши кафедры соседствовали то в здании главного корпуса, то в здании «школы». В 1983-1984 годы я был проректором по учебной работе, а после моего ухода в практическое здравоохранение, Валерий Михайлович был назначен проректором по НИР, а затем ректором. И многие годы мы сотрудничали с ним на ниве здравоохранения. Мне всегда импонировало, что под его руководством в коллективе института было минимум интриг и глупых решений. Он всегда отличался спокойным рассудительным нравом и Алтайский медицинский институт развивался. В 1993 году я его вовлек в политику и Брюханов был доверенным лицом моего друга Алексея Сарычева, когда тот избирался депутатом Государственной Думы. Поскольку мы живем в соседних домах, то частенько я встречал его гуляющего с собачкой. Он очень переживал за неудачные новации, которые случились после его ухода с поста ректора. Пусть земля ему будет пухом».

«Очень-очень жаль! Моя профессиональная деятельность началась в 1997 году в газете "Медик Алтая". Пришла студенткой-магистранткой, совсем без опыта. Валерий Михайлович всегда был открыт для встреч, для общения, снисходительно относился к моим "юношеским экспериментам». Охотно давал интервью. Был очень человечным, добрым, интеллигентным и эрудированным. Прекрасный руководитель, замечательный человек... Искренне восхищалась им всегда», - вспоминает журналистка Владислава Залевская.

Соболезнования от коллег, учеников Валерия Брюханова приходят со всех концов планеты. С ним связана целая эпоха в жизни университета. Именно под его руководством вуз в 1994 году обрел статус университета, были созданы несколько новых факультетов.

- Его талант, интеллект, знания и потрясающая трудоспособность не переставали восхищать, - говорят в вузе.

Под руководством видного ученого защищено множество кандидатских и докторских диссертаций. Сам он был автором более 500 научных работ и 15 патентов на изобретение.

По данным источников «Политсибру», Валерий Брюханов ездил отдыхать с семьёй в Горный Алтай. Там предположительно и заразился коронавирусом.

Редакция «КП»-Барнаул» выражает соболезнования родным и близким. Прощание с Валерием Брюхановым состоится 4 августа с 12.00 до 13.00 на главной аллее Власихинского кладбища.