В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Пролетарской
В Барнауле почти на месяц перекроют небольшую часть улицы Пролетарской - от дома №231 до дома №233.
В мэрии Барнаула сообщили, что движение автотранспорта там будет закрыто с 3 по 31 августа по всей ширине проезжей части.
- Это связано со строительством водопроводных сетей, - отметили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Жителей Барнаула призывают заранее выбирать другие маршруты и быть внимательными при движении по улице.
Напомним, сегодня, 3 августа, также будет перекрыт проезд для всех видов автотранспорта на дороге "Озерки — Р-256 "Чуйский тракт" — полевой район". Ограничение будет действовать с 16:45 и продлится до 19:45. Оно связано с проездом военных колонн. Дорожная обстановка на этом участке трассы будет затруднена.
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ИСТОЧНИК KP.RU