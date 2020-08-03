2020-08-03T04:25:19+03:00
Общество

В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Пролетарской

Это связано со строительством водопроводных сетей
САПОЖКОВА Александра
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Перекрытие связано со строительством водопроводных сетейПерекрытие связано со строительством водопроводных сетейФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле почти на месяц перекроют небольшую часть улицы Пролетарской - от дома №231 до дома №233.

В мэрии Барнаула сообщили, что движение автотранспорта там будет закрыто с 3 по 31 августа по всей ширине проезжей части.

- Это связано со строительством водопроводных сетей, - отметили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Жителей Барнаула призывают заранее выбирать другие маршруты и быть внимательными при движении по улице.

Напомним, сегодня, 3 августа, также будет перекрыт проезд для всех видов автотранспорта на дороге "Озерки — Р-256 "Чуйский тракт" — полевой район". Ограничение будет действовать с 16:45 и продлится до 19:45. Оно связано с проездом военных колонн. Дорожная обстановка на этом участке трассы будет затруднена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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