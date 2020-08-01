В Алтайском крае перекроют трассу из-за военных колонн
В Алтайском крае ограничат движение в связи с проездом военных колонн. Об этом водителей предупредила Госавтоинспекция.
В понедельник, 3 августа, проезд для всех видов транспорта ограничат с 16:45 до 19:45. на автодороге н.п. Озерки — а/д Р-256 "Чуйский тракт" — полевой район.
Водителей просят отнестись с пониманием к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее скорректировать маршрут или время поездки.
Напомним, также с 3 августа в Барнауле закроют для движения участок улицы Пролетарской из-за строительства сетей водопровода. До 31 августа будет закрыто автомобильное движение по всей ширине проезжей части на участке улицы Пролетарской от дома №231 до дома №233.
Информацию об этом подтвердили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
ИСТОЧНИК KP.RU