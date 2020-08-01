В Барнауле автомобиль сбил ребенка
31 июля в Барнауле произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По адресу проезд Южный Власихинский, 26 сбили девочку, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».
Как рассказывают очевидцы, дети вместе с бабушкой и дедушкой шли с дачного поселка «Ракета». Девочки убежали вперед, и одна из них выбежала на дорогу. Водитель не успел вовремя остановиться. Ребенка увезли на скорой.
– Все это результат безответственного отношения городских властей к проезду Южный Власихинский в плане организации дорожного движения. В частности, скорость движения автомобилей нередко здесь превышает 60-70 км/ч. Это уже не первая авария. Только в сентябре 2018 года за одну неделю здесь произошло сразу три ДТП, – написал подписчик сообщества.
Напомним, вечером 26 июля в Новоалтайске пьяная женщина насмерть задавила ребенка, однако вину свою признавать она отказалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU