Сбившая насмерть малыша жительница Новоалтайска не признала свою вину

Пока весь Алтай обсуждает трагедию, произошедшую на Старом базаре в Барнауле, в следком передали другое, не менее ужасающее дело. Вечером 26 июля в Новоалтайске пьяная женщина насмерть задавила ребенка, однако вину свою признавать она отказалась.

Напомним, в тот роковой вечер мальчик со своим братом шел по правой обочине дороги. В этот момент ему навстречу неслась иномарка Nissan Sunny, за рулем которой сидела пьяная 44-летняя хозяйка. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и просто вылетела с дороги в сторону мальчиков. В итоге, шестилетнего малыша придавило машиной к столбу. Он скончался на месте происшествия, еще до приезда «скорой помощи».

Женщину сразу же задержали. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Однако подозреваемая вину в содеянном не признала и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом.

- Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время женщине предъявят обвинение. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия: назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - отметили в краевом управлении следкома.

Если вину женщины все же докажут, то ей будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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