2020-07-30T08:22:16+03:00
Происшествия

Сбившая насмерть малыша жительница Новоалтайска не признала свою вину

В момент аварии женщина была пьяна
Анна Перевощикова
Поделиться:
В момент аварии женщина была пьянаВ момент аварии женщина была пьянаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пока весь Алтай обсуждает трагедию, произошедшую на Старом базаре в Барнауле, в следком передали другое, не менее ужасающее дело. Вечером 26 июля в Новоалтайске пьяная женщина насмерть задавила ребенка, однако вину свою признавать она отказалась.

Напомним, в тот роковой вечер мальчик со своим братом шел по правой обочине дороги. В этот момент ему навстречу неслась иномарка Nissan Sunny, за рулем которой сидела пьяная 44-летняя хозяйка. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и просто вылетела с дороги в сторону мальчиков. В итоге, шестилетнего малыша придавило машиной к столбу. Он скончался на месте происшествия, еще до приезда «скорой помощи».

Женщину сразу же задержали. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Однако подозреваемая вину в содеянном не признала и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом.

- Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время женщине предъявят обвинение. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия: назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - отметили в краевом управлении следкома.

Если вину женщины все же докажут, то ей будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяная женщина насмерть задавила шестилетнего мальчика в Новоалтайске

Ребенка зажало между автомобилем и столбом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Молодежный форум АТР на Алтае впервые пройдет в режиме онлайн
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 8998
В Барнауле раньше установленного срока стали возвращать горячую воду
«Ростелеком» подарил рабочие тетради барнаульскому центру профориентации
Женщина, сбившая 6-летнего ребенка, отказывается признавать вину
Грузовик перевернул маршрутку в Барнауле
Участок улицы Пролетарской закроют на месяц
Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае
Бывшая жена участника драки на Старом базаре пожаловалась на травлю их семьи
Барнаулец похитил телефон у беспомощного человека
После смертельной драки у Старого базара на улице установят камеры
Предпринимателей зовут на международную выставку франшиз
24 детских поликлиники капитально отремонтируют в Алтайском крае
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
На Алтае разыскивают подозреваемого в смерти человека
В Барнауле запретят остановку рядом с памятником на Куете
В Алтайском крае в два раза выросло количество стобалльников по ЕГЭ
Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть, более 40% кредитных средств на сезонные работы выданы по льготной ставке
МЧС предупреждает: на Алтай надвигаются дожди и сильный ветер
Алтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базаре