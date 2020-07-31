На Алтае девушка пострадала при опрокидывании мотоцикла

31 Июль 2020 2020-07-31T16:05:37+03:00

Ее доставили в районную больницу

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В Республике Алтай вечером 30 июля опрокинулся мотоцикл Honda. В ДТП пострадала 26-летняя пассажирка, сообщает региональное управление МВД.

Все произошло около 20:25 часов в Онгудайском районе, на 307 километре дороги «Ябоган-Туекта». Предварительно установлено, что 35-летний житель Красноярского края, управлял мотоциклом Honda Africa Twin. При движении со стороны села Усть-Кан в направлении села Туекта он не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в районную больницу. Госпитализация девушке не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU