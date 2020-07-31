Младенец и женщина пострадали в ДТП в Барнауле

31 Июль 2020 2020-07-31T12:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле вечером 30 июля столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали женщина и 11-месячный ребенок, сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло в 19:15 на проспекте Строителей,117. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris ехал по второстепенной дороге и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. После этого кроссовер опрокинулся

В результате аварии пострадали пассажиры опрокинувшегося автомобиля Nissan Juke. Травмы получили 29-летняя женщина и 11-месячный ребенок. Им оказали помощь, младенца госпитализировали.

По факту аварии назначили проверку.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле вечером 30 июля автомобиль сбил 16-летнего подростка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбившая насмерть малыша жительница Новоалтайска не признала свою вину

В момент аварии женщина была пьяна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU