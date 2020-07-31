Младенец и женщина пострадали в ДТП в Барнауле
В Барнауле вечером 30 июля столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали женщина и 11-месячный ребенок, сообщает ГИБДД города.
ДТП произошло в 19:15 на проспекте Строителей,117. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Solaris ехал по второстепенной дороге и столкнулся с автомобилем Nissan Juke. После этого кроссовер опрокинулся
В результате аварии пострадали пассажиры опрокинувшегося автомобиля Nissan Juke. Травмы получили 29-летняя женщина и 11-месячный ребенок. Им оказали помощь, младенца госпитализировали.
По факту аварии назначили проверку.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле вечером 30 июля автомобиль сбил 16-летнего подростка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу.
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ИСТОЧНИК KP.RU