2020-07-31T08:00:30+03:00
Происшествия

В Барнауле камера сняла, как кроссовер сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Подросток получил травмы
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле вечером 30 июля автомобиль сбил 16-летнего подростка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу, сообщает городская ГИБДД.

ДТП произошло в 21 час на улице Балтийской, 104. Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем Nissan X-Trail сбила 16-летнего юношу. В момент аварии подросток пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП в Барнауле 30 июля..Видео из группы "Инцидент Барнаул".

В результате ДТП мальчик получил травмы, ему оказали помощь в медицинском учреждении. По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.

Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения и напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД. Велосипедистам нужно пересекать проезжую часть только спешившись, предварительно убедившись в безопасности перехода. Водителям при приближении к пешеходным переходам снижать скорость, быть особенно внимательными и осторожными, – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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