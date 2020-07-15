Мужчина с татуировкой на предплечье пропал в Алтайском крае
В Алтайском крае 15 июня пропал 48-летний житель Бийска Василий Майдуров, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие; глаза голубые.
Был одет: серо-голубой джемпер, темно-синие штаны, светлые кроссовки.
Особые приметы: татуировка на правом предплечье – орнамент.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Видимо, они отошли прогуляться, оставив на опушке автомобиль с еще одной пассажиркой. Их не было некоторое время, женщина встревожилась и позвонила спасателям.
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ИСТОЧНИК KP.RU