2020-07-15T11:20:13+03:00
Общество

Мужчина с татуировкой на предплечье пропал в Алтайском крае

Волонтерам нужна помощь добровольцев
САНТАЛОВ Константин
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Пропавший мужчина.Пропавший мужчина.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае 15 июня пропал 48-летний житель Бийска Василий Майдуров, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие; глаза голубые.

Был одет: серо-голубой джемпер, темно-синие штаны, светлые кроссовки.

Особые приметы: татуировка на правом предплечье – орнамент.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае спасатели нашли потерявшихся бабушку и внука. Видимо, они отошли прогуляться, оставив на опушке автомобиль с еще одной пассажиркой. Их не было некоторое время, женщина встревожилась и позвонила спасателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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