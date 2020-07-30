Супругу алтайского депутата лишили квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей
Супругу депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова лишили московской квартиры. Недвижимость была приобретена за огромную сумму - более 65 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратры, женщина купила дорогую квартиру в 2017 году. При этом общий задекларированный доход семьи Поповых за предыдущие три года не превышал трех миллионов рублей. Остальной доход не был подтвержден.
- Прокурор края направил иск с требованием обратить квартиру в доход государства в Павловский районный суд. Но тот отказал, и была подана апелляция в краевой суд, который все же принял решение обратить объект недвижимости в доход государства, - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее алтайский депутат Владимир Попов также был замечен в пристрастии к роскоши. Год назад он с размахом отпраздновал свое 60-летие. Ведущим на празднике был телеведущий Иван Ургант.
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