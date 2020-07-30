Супругу алтайского депутата лишили квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T14:36:25+03:00

Доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Супругу депутата Алтайского Заксобрания Владимира Попова лишили московской квартиры. Недвижимость была приобретена за огромную сумму - более 65 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратры, женщина купила дорогую квартиру в 2017 году. При этом общий задекларированный доход семьи Поповых за предыдущие три года не превышал трех миллионов рублей. Остальной доход не был подтвержден.

- Прокурор края направил иск с требованием обратить квартиру в доход государства в Павловский районный суд. Но тот отказал, и была подана апелляция в краевой суд, который все же принял решение обратить объект недвижимости в доход государства, - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее алтайский депутат Владимир Попов также был замечен в пристрастии к роскоши. Год назад он с размахом отпраздновал свое 60-летие. Ведущим на празднике был телеведущий Иван Ургант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рубцовский депутат заказал на свой день рождения группу «Фабрика»

Группа «Фабрика» выступила на частной вечеринке в Рубцовске. Участницы мега-популярной в начале 2000-х группы «Фабрика», а точнее то, что от нее осталось (из первоначального состава осталась только Ира Тонева), прилетели на Алтай не без приключений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU