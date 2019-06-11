Алтайский депутат отпраздновал день рождения с ведущим Иваном Ургантом

Алтайский депутат Владимир Попов с размахом отпраздновал свое 60-летие. Ведущим на его дне рождении выступил известный телеведущий Иван Ургант. Фото и видео с мероприятия разошлись по социальным сетям и телеграм-каналам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="680" height="382" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714125" frameborder="0"></iframe> Иван Ургант на Алтае.

Владимир Попов – это тот самый избранник народа, который при Евдокимове был вице-губернаторам по аграрным вопросам. В свое время против него даже было возбуждено уголовное дело по подозрению в использовании фальшивого диплома Алтайского государственного университета. Сейчас он является депутатам от фракции «КПРФ» и входит в комитет по аграрной политике и природопользованию.

Праздник выдался красивым и богатым – Владимир Александрович прилетел на мероприятие на вертолете, встречать его вышли приглашенные дети с подсолнухами в руках. Помимо Ивана Урганта, на дне рождении выступала московская кавер-группа «Впечатлительные люди». А в завершение – авиашоу с фигурами высшего пилотажа и праздничный салют.

kristina.shipiova22 На юбилее у шефа с нашим ведущим!

По неофициальным данным, предположительно, только один Ургант мог получить за свой приезд на день рождение местного депутата сумму в размере около 5 млн рублей. Хотя организаторы торжеств уверяют, что на рынке действуют гораздо более скромные расценки.

Интересно, что у Попова таких больших денег быть не должно. По декларации за прошлый год, его доход составил всего 902 тыс. рублей, а жена заработала и того меньше - 628 тыс. рублей.

Кстати, приглашать, звезд эстрады на свои праздники в обыкновении у алтайских слуг народа. 7 июня у другого депутата Алтайского краевого заксобрания Виктора Зобнева на дне рождения выступила группа «Фабрика».